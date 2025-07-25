Россиянам объяснили, как не переплачивать за багаж
Чтобы не переплачивать за багаж во время путешествия, можно вместо двух чемоданов взять один. Это объединение багажа, что допустимо на рейсах российских авиалиний. Об этом сайту aif.ru рассказал адвокат Александр Зорин.
По его словам, объединение багажа, когда у одного пассажира перевес, а у другого - перевес, доступно супругам, членам семьи, а также коллегам и друзьям. Получить его в пункте назначения сможет тот, на кого он был оформлен.
Эксперт указал, что общий вес объединённого багажа не должен превышать 30 кг, но иногда авиакомпания разрешает ещё два кг сверху, но такие ньюансы лучше узнать заранее.
«Понятное дело, если ваш билет с багажным местом 10 кг, вы сможете объединить его с чемоданом супруга лишь в пределах 20 кг, не больше», - подчеркнул юрист.
Зорин добавил, что для объединения багажа пассажиры должны следовать одним рейсом в один пункт назначения.
Ранее Щербинский суд в Москве обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты провоза ручной клади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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