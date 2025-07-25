Трамп: ХАМАС на самом деле не хотели заключать соглашение

Выход ХАМАС из переговоров по освобождению заложников свидетельствует о том, что палестинское движение изначально не хотело заключать соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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В ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию он указал, что ХАМАС, «похоже, хотят умереть».

«И это очень, очень плохо», - заключил глава Белого дома.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи, так как «ХАМАС показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ХамасСШАДональд Трамп

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