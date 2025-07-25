Трамп: ХАМАС на самом деле не хотели заключать соглашение

В ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию он указал, что ХАМАС, «похоже, хотят умереть».

«И это очень, очень плохо», - заключил глава Белого дома.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи, так как «ХАМАС показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», сообщает RT.

