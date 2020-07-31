Охранники из России. Москва озвучила Минску свою версию

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН предположил, что белорусские власти просто «картошки объелись».

«Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии – не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», – считает депутат.

Историей с «русскими наемниками» предсказуемо заинтересовался Киев. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что будет добиваться экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Как утверждают украинские СМИ и писатель Захар Прилепин, некоторые из задержанных воевали в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.

«Я не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда», - подчеркнул он.

На фоне задержания российских охранников в Минске проходят многотысячные митинги против режима Александра Лукашенко. Один из таких митингов прошел вчера в поддержку кандидата в президента страны Светланы Тихановской состоялся в Минске. По данным правозащитников, в митинге приняли участие более 34 тысяч человек. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

