Охранники из России. Москва озвучила Минску свою версию

МИД РФ после затяжного молчания рассказал властям Белоруссии, кем были задержанные россияне и куда направлялись на самом деле.

МИД РФ после затяжного молчания дал ответ на обвинения властей Белоруссии в том, что задержанные россияне пытались вмешаться во внутренние дела Минска.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение такой трактовкой, заявив, что задержанная группа россиян ехала через Минск в Стамбул, логистику на территории страны обеспечивала белорусская организация.

По словам российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые по контракту охраняют энергетические объекты за рубежом, за пределами Белоруссии.

Ранее в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ, которых местные власти считают «частной военной компанией Вагнера». Как утверждает Минск, в Белоруссию прибыли более 200 человек для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе задержанных в Белоруссии россиян

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН предположил, что белорусские власти просто «картошки объелись».

«Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии – не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», – считает депутат.

Историей с «русскими наемниками» предсказуемо заинтересовался Киев. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что будет добиваться экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Как утверждают украинские СМИ и писатель Захар Прилепин, некоторые из задержанных воевали в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.

«Я не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда», - подчеркнул он.

На фоне задержания российских охранников в Минске проходят многотысячные митинги против режима Александра Лукашенко. Один из таких митингов прошел вчера в поддержку кандидата в президента страны Светланы Тихановской состоялся в Минске. По данным правозащитников, в митинге приняли участие более 34 тысяч человек. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссияМИД РФРоссия
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