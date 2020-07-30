В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской состоялся в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сбор людей прошел в парке Дружбы народов. На митинге присутствовали люди разных поколений, уточняет агентство. Согласно инфомации правозащитников, в митинге участвовало более 34 тысяч человек.
В своем выступлении Тихановская заявила, что несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа группу задержанных в Белоруссии россиян.
Ранее в июле власти Белоруссии задержали 32 россиянина в Минске, еще один человек был задержан на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера», которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Выборы президента в Белоруссии запланированы 9 августа.
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