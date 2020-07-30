В МИД РФ выразили недоумение версией Минска о задержании россиян
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало версию Минска, что задержанные в Белоруссии россияне пытались осуществить внешнее вмешательство в дела страны. Сообщение ведомства опубликовано на его официальном сайте.
В МИД выразили недоумение такой трактовкой, отметив, что в распоряжении властей есть все необходимые документы для определения истины.
По данным МИД, задержанная группа россиян ехала через Минск в Стамбул, логистику на территории страны обеспечивала белорусская организация. В МИД отметили, что группа пропустила рейс в Стамбул по неизвестным причинам и задержалась в Белоруссии для покупки новых билетов.
Также в российском ведомстве потребовали обеспечить в срочном порядке доступ консула к задержанным россиянам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru