В МИД РФ выразили недоумение версией Минска о задержании россиян

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало версию Минска, что задержанные в Белоруссии россияне пытались осуществить внешнее вмешательство в дела страны. Сообщение ведомства опубликовано на его официальном сайте.

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В МИД выразили недоумение такой трактовкой, отметив, что в распоряжении властей есть все необходимые документы для определения истины.

По данным МИД, задержанная группа россиян ехала через Минск в Стамбул, логистику на территории страны обеспечивала белорусская организация. В МИД отметили, что группа пропустила рейс в Стамбул по неизвестным причинам и задержалась в Белоруссии для покупки новых билетов.

Также в российском ведомстве потребовали обеспечить в срочном порядке доступ консула к задержанным россиянам.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БелоруссияМИД РФ
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