СМИ: Зеленский может поехать в США на церемонию подписания сделки с Трампом

Глава Украины Владимир Зеленский может прилететь в Вашингтон на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Financial Times.

Зеленский заколебался: Украина будет выплачивать США $500 млрд сотни лет

По данным издания, это может произойти в ближайшие недели. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых. Первоначально США требовали долю в размере 500 миллиардов долларов от потенциальных доходов Украины.

Ранее стало известно, что Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры