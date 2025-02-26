СМИ: Зеленский может поехать в США на церемонию подписания сделки с Трампом
Глава Украины Владимир Зеленский может прилететь в Вашингтон на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Financial Times.
По данным издания, это может произойти в ближайшие недели. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых. Первоначально США требовали долю в размере 500 миллиардов долларов от потенциальных доходов Украины.
Ранее стало известно, что Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru