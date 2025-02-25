Рубио назвал требования Зеленского о ядерном оружии «несерьезными»

Заявления главы Украины Владимира Зеленского с требованием дать Украине ядерное оружие «несерьезны», заявил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

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Рубио подчеркнул, что не думает, что кто-то воспринимает эти слова Зеленского всерьез.

Также он добавил, что не считает оснащение Украины ядерным оружием решением проблемы украинского конфликта.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану завил, что западные страны должны предоставить Киеву ядерное оружие и направить в страну свои войска, если не готовы принять Украину в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАВладимир Зеленский

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