Рубио назвал требования Зеленского о ядерном оружии «несерьезными»
Заявления главы Украины Владимира Зеленского с требованием дать Украине ядерное оружие «несерьезны», заявил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.
Рубио подчеркнул, что не думает, что кто-то воспринимает эти слова Зеленского всерьез.
Также он добавил, что не считает оснащение Украины ядерным оружием решением проблемы украинского конфликта.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану завил, что западные страны должны предоставить Киеву ядерное оружие и направить в страну свои войска, если не готовы принять Украину в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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