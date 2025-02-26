Американский лидер Дональд Трамп может заставить Финляндию и Швецию покинуть Североатлантический альянс ради России, сообщил STT научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.

По его словам, перед началом конфликта вокруг Украины Москва требовала от альянса гарантий безопасности в виде отказа от дальнейшего расширения, а также вывода вооружений и баз НАТО из стран, которые вошли в состав блока после 1997 года. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Албании, Болгарии, Северной Македонии, Румынии, Словакии и Словении, а также Черногории.

Трамп готов пойти на уступки, если российский президент Владимир Путин потребует, чтобы Альянс вернулся к границам 1997 года. При этом главной целью Москвы эксперт назвал вывод войск США из Европы, развал коллективного Запада и предоставление гарантий ее безопасности.

Ранее стало известно, что лидеры Европы задумались о ядерном щите из-за риска вывода войск США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

