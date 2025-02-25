Политолог Рубаев: Трамп использует критику Канады для укрепления своей позиции
Политолог Аслан Рубаев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предъявила Канаде ряд претензий, главным образом касающихся торговых обязательств и безопасности. В беседе с RT он объяснил, что Трамп считает, что Канада не выполняет условия торговых соглашений, особенно в отношении молочной продукции и древесины.
По словам эксперта, также существует напряженность вокруг китайской компании Huawei, которую американские власти, включая Трампа, обвиняют в шпионаже. В то же время Канада не вводит достаточно строгих мер против Huawei, что вызывает недовольство в Вашингтоне.
Рубаев добавил, что для Трампа критика Канады является способом укрепить свою позицию как лидера, защищающего интересы США.
Разрыв разведывательного сотрудничества с Канадой рассматривается как способ давления на соседнюю страну, с целью заставить ее пересмотреть свою внешнюю политику и подчиниться требованиям Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».
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