Политолог Рубаев: Трамп использует критику Канады для укрепления своей позиции

Политолог Аслан Рубаев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предъявила Канаде ряд претензий, главным образом касающихся торговых обязательств и безопасности. В беседе с RT он объяснил, что Трамп считает, что Канада не выполняет условия торговых соглашений, особенно в отношении молочной продукции и древесины.

По словам эксперта, также существует напряженность вокруг китайской компании Huawei, которую американские власти, включая Трампа, обвиняют в шпионаже. В то же время Канада не вводит достаточно строгих мер против Huawei, что вызывает недовольство в Вашингтоне.