«Обратной дороги нет»: Введет ли Китай миротворцев на Донбасс

Китай 24 февраля представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 12 пунктов и начинается с признания территориальной целостности государств. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.



«Китай очень далеко пошел. Благодаря мирному плану по Украине он стал лидером БРИКС, потому что страны этого объединения этот план поддерживают. Мне кажется, ее поддерживают практически все, кроме Запада. Поэтому у Китая обратной дороги нет. Пекин не может сказать, что он пошутил, что это было предложено в дискуссионном порядке – так не пойдет. Поэтому вопрос о введении миротворцев может встать, военные конфликты всегда заканчиваются этим», - сказал Рар.

Политолог исключил возможные провокации со стороны Украины в случае, если роль миротворцев будет отведена Китаю.

«Если там будут стоять китайские «голубые каски» под эгидой ООН, то никакая украинская армия на эти «голубые каски» нападать не будет. Практически их присутствие представить сложно, но в теории – вполне возможно», - отметил собеседник.

Рар также считает, что определяющая роль по урегулированию конфликта должна быть отведена Китаю.

«А кто еще предлагает мирный план? Только Китай и Турция. Анкара, думаю, будет поддерживать. Запад не хочет мириться с Россией. Наоборот, он хочет наращивать Украину оружием и дальше, считает, что она должна победить. Есть план Китая. На Западе плана нет. Между Россией и Украиной плана нет. И о переговорах, которые велись год назад, можно забыть – тогда было совсем другое время. Поэтому пока существует, насколько я понимаю, один план приостановить военные действия – он китайский», - добавил политолог.

При этом политолог считает, что Россия не отвергнет идею проведения референдума в Донбассе.

«Если после этого Запад согласится полностью признать эти территории за вотумом этих людей, то, может быть, но Россия сегодня не пойдет на это никогда. Но ради того, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки и начать говорить о каком-то продвижении к миру, подобная дискуссия дает новый шанс», - заключил Ран.

Ранее политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что Артемовск в скором времени окажется под контролем России, в то время как Киеву все сложнее контролировать солдат ВСУ, которые говорят о тяжелом положении на фронте.

