Пушков: Трамп нацелен на прекращение военных действий между РФ и Украиной

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп нацелен на прекращение военных действий между Москвой и Киевом, сообщил в Telegram глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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По его словам, при Трампе Вашингтон постарается обеспечить Украине наилучшие условия, «насколько это возможно». «Главной целью названо прекращение войны», — отметил российский сенатор.

Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей Пушков

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