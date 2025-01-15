Белый дом: Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины
15 января 202502:33
Покидающий свой пост американский лидер Джо Байден в ходе обсуждений с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Киев, чтобы дать ему «позицию силы» в переговорах с Россией, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Другие подробности он не сообщил.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru