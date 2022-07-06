СМИ: Более 30 членов британского правительства подали в отставку из-за Джонсона

В отставку также подали глава МВД Рейчел Маклин, министр развития экспорта Майк Фреер и министр по вопросам занятости Мимс Дэвис.

Эти события произошли на фоне всплывшей в СМИ информации, что Джонсон, назначая замглавы МИД Кристофера Пинчера, знал, что того обвиняют в сексуальных домогательствах.

Вместе с тем глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что Джонсон не подаст в отставку и будет возглавлять правительство еще, как минимум, полгода или год.

