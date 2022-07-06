СМИ: Более 30 членов британского правительства подали в отставку из-за Джонсона
Менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании, сообщает Sky News.
Череда увольнений в правительстве началась с министров здравоохранения и финансов Саджида Джавида и Риши Сунака. Таким образом они выразили недовольство скандалами с участием премьер-министра Бориса Джонсона.
В отставку также подали глава МВД Рейчел Маклин, министр развития экспорта Майк Фреер и министр по вопросам занятости Мимс Дэвис.
Эти события произошли на фоне всплывшей в СМИ информации, что Джонсон, назначая замглавы МИД Кристофера Пинчера, знал, что того обвиняют в сексуальных домогательствах.
Вместе с тем глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что Джонсон не подаст в отставку и будет возглавлять правительство еще, как минимум, полгода или год.
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