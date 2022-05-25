«Обвиняет Путина, но уступает Трампу»: В России объяснили причины падения рейтинга Байдена

«Не знаю, есть ли у Байдена какие-то инструменты для того, чтобы повысить свой рейтинг. Единственное на что он рассчитывает, когда обвиняет во всем Путина и Россию – просто переваливает свою вину. Но это не новая его тактика поиска виновных вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться изменить курс. Но он не в состоянии это сделать, так как за ним стоят мощные силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине. Для них слова о том, что они "несут свободу героическому народу Украины" - это совершенно пустой звук, так как главная цель – это ослабление России. Они будут продолжать накачивать Украину оружием, и тем самым рейтинг Байдена будет опускаться, так как люди хотят, чтобы он занимался их внутренними проблемами и не тратил эти безумные средства на конфликты, которые не понятны для обычных людей», - заключил Лозанский.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что американцев давно не устраивает экономическое положение в стране и политика Джо Байдена.

