«Обвиняет Путина, но уступает Трампу»: В России объяснили причины падения рейтинга Байдена
Президент Американского университета Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал, что рейтинг Джо Байдена падает из-за экономических и социальных проблем в стране, а также из-за того, что США «накачивают Украину оружием».
Действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг – это обвинить во всем происходящем Россию и Путина. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Ранее агентство Reuters сообщило, что уровень одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена из-за роста инфляции в стране опустился до рекордного минимума (36%). Лозанский подтвердил, что показатели сократились из-за экономической политики американского лидера.
«Это связано с большим количеством внутренних проблем в США. Среди наиболее значимых – ухудшение уровня жизни: прежде всего инфляция, преступность. Южная граница США практически открыта. Местные жители считают, что это просто катастрофа. И для американцев всегда очень важны были цены на бензин, так как передвижение в основном идет на машинах, а цены растут. И, конечно, внешние проблемы. Когда люди видят, что огромные суммы направляются на Украину, о которой они мало что знают, то не понимают, как можно тратить такие деньги, значительно превышающие средства, которые выделяются на внутренние проблемы. В том числе на охрану южных границ и уменьшение инфляции и цен на товары первой необходимости», - рассказал он.
При этом президент Американского университета в Москве не исключил того, что бывшего президента США Дональда Трампа поддержат больше американцев, чем Байдена.
«Конечно, американцы также видят, как неадекватно ведет себя президент. Его выступления не зажигают энтузиазмом обычных людей. Кроме того страна расколота примерно на две равные части, одна из которых до сих пор не признает легитимности выборов самого президента. Такие маленькие проценты одобрения скорее всего приведут к поражению Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре 2022 года. Дональд Трамп тоже не сходит с дистанции и по-прежнему пользуется большой популярностью. По крайней мере, в его речах нет таких оплошностей, которые допускает Байден, они по-прежнему полны оптимизма. Трамп говорит, что при нем нынешнего конфликта на Украине, не произошло бы. Есть основания ему верить, так как во времена его президентства США не ввязывались ни в какие войны, он наоборот стремился прекратить существующие», - напомнил он.
По его мнению, все попытки Джо Байдена повысить свой рейтинг сводятся к обвинениям России в происходящем.
«Не знаю, есть ли у Байдена какие-то инструменты для того, чтобы повысить свой рейтинг. Единственное на что он рассчитывает, когда обвиняет во всем Путина и Россию – просто переваливает свою вину. Но это не новая его тактика поиска виновных вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться изменить курс. Но он не в состоянии это сделать, так как за ним стоят мощные силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине. Для них слова о том, что они "несут свободу героическому народу Украины" - это совершенно пустой звук, так как главная цель – это ослабление России. Они будут продолжать накачивать Украину оружием, и тем самым рейтинг Байдена будет опускаться, так как люди хотят, чтобы он занимался их внутренними проблемами и не тратил эти безумные средства на конфликты, которые не понятны для обычных людей», - заключил Лозанский.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что американцев давно не устраивает экономическое положение в стране и политика Джо Байдена.
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