«Перекрутки» вместо гарантий: Россия преподала Западу урок географии
Россия передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности, однако не все американцы и британцы, как выяснилось, понимают, о чем вообще идет речь.
Американский посол в России Джон Салливан получил письменную реакцию Москвы на ответ Вашингтона по теме гарантий безопасности. Соответствующий документ опубликован вечером 17 февраля на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Документ с реакцией России на ответ США содержит 11 страниц. В нем российские дипломаты констатировали, что США проигнорировали пакетный характер предложений, из которых «намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников».
Российская сторона отметила, что американские деятели не дали ответ ни на одну из трех основных «озабоченностей» Кремля, включая сворачивание военной инфраструктуры в границах 1997 года, а также отказ от включения в НАТО Украины и Грузии и размещения на территории постсоветских стран военных баз.
Россия также напомнила о том, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и отказалась брать ответственность за «эскалацию» в этом регионе.
При этом МИД напомнил о возрастающей военной активности США и НАТО у границ РФ наряду с отказом России в «суверенном праве на защиту». Кроме того, дипломаты припомнили Западу «ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории».
Вероятно, этот пассаж намекает на ляпы западных политиков, которые плохо разбираются в географии Восточной Европы, а точнее, Украины и России. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым потребовала «убрать российские войска с российской территории», поскольку они якобы представляют опасность для Украины.
В ответ Лавров задал британской коллеге вопрос: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила Трасс после паузы.
После этого в ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, объяснившая своей начальнице, что это действительно российские регионы.
Ошибка главы МИД Великобритании Лиз Трасс, думавшей, что Ростов и Воронеж находятся на территории Украины, связана с общемировой тенденцией понижения дипломатической культуры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.
«Это не является поводом к войне. К сожалению, это общемировая тенденция к понижению качества дипломатических кадров и дипломатической культуры. Нам здесь тоже похвастаться особо нечем. А вообще хорошо, что продолжаются дипломатические контакты, они и будут продолжаться поверх глупости о вторжении России на Украину», - успокоил политолог.
Ситуация не лучше и за океаном. Так, согласно опросу Morning Consult, большинство жителей США не смогли найти Украину на карте мира. Лишь 34% опрошенных верно указали расположение этой страны. В то же время Россию обнаружили все же 72% респондентов. «Украину» опрошенные американцы искали от Исландии до Азербайджана, многие также ставили точку на российской территории. При этом социологи отметили, что знающие европейскую географию американцы почему-то занимают более жесткую позицию против «агрессии» России.
«Бог создал войну, чтобы американцы выучили географию», - иронично отметили авторы публикации.
При этом своим согражданам вторит постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила о возможном «вторжении» России на украинскую территорию, добавив при этом, что Россия уже «вторгалась в другие части Восточной Европы», как передает RT. О каких именно государствах идет речь, Томас-Гринфилд не уточнила. Интервью с ней провела радиокомпания NRP. Однако по состоянию на утро 18 февраля этот фрагмент интервью исчез из оригинального текста, размещенного на сайте американского постпредства при ООН.
Меж тем российские войска постепенно покидают границу с Украиной, однако США и Британия в это не верят. Согласно свежим разведданным США, объявленный Москвой отвод войск от границы с Украиной был уловкой, цель которой — ввести в заблуждение США и другие мировые державы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских структурах власти.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что отвод войск РФ от украинской границы не решит проблемы и призвала укреплять НАТО. Кроме того, дипломат считает требования РФ по безопасности нелегитимными, поскольку «НАТО или Украина не угрожают России».
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