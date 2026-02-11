РПЦ поддержала решение суда по делу казанца с именем Исус Христос

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал решение суда в Казани, который обязал местного жителя сменить имя Исус Христос. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что считает вердикт обоснованным.

По его словам, в странах Латинской Америки имя Иисус дают новорожденным, однако для России и Восточной Европы такая практика не характерна. Кипшидзе добавил, что если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», это вызывает вопросы.