РПЦ поддержала решение суда по делу казанца с именем Исус Христос

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал решение суда в Казани, который обязал местного жителя сменить имя Исус Христос. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что считает вердикт обоснованным.

По его словам, в странах Латинской Америки имя Иисус дают новорожденным, однако для России и Восточной Европы такая практика не характерна. Кипшидзе добавил, что если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», это вызывает вопросы.

Суд в Казани оштрафовал Исуса Христа

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил требование прокуратуры, указавшей, что смена имени по религиозным мотивам не относится к безусловным правам гражданина. В надзорном ведомстве также заявили, что такое имя может вводить людей в заблуждение из-за ассоциации с Иисусом Христом и затрагивать чувства верующих.

До смены имени мужчина носил имя Евгений Петрович Чекулаев. В публикациях также сообщается, что ранее он был судим за кражу и разбой, а в прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире, передает «Радиоточка НСН».

