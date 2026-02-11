РПЦ поддержала решение суда по делу казанца с именем Исус Христос
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал решение суда в Казани, который обязал местного жителя сменить имя Исус Христос. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что считает вердикт обоснованным.
По его словам, в странах Латинской Америки имя Иисус дают новорожденным, однако для России и Восточной Европы такая практика не характерна. Кипшидзе добавил, что если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», это вызывает вопросы.
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил требование прокуратуры, указавшей, что смена имени по религиозным мотивам не относится к безусловным правам гражданина. В надзорном ведомстве также заявили, что такое имя может вводить людей в заблуждение из-за ассоциации с Иисусом Христом и затрагивать чувства верующих.
До смены имени мужчина носил имя Евгений Петрович Чекулаев. В публикациях также сообщается, что ранее он был судим за кражу и разбой, а в прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире, передает «Радиоточка НСН».
