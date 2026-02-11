Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения — это серьезные психические нарушения, которые могут начинаться как попытка «оздоровиться», но приводят к тяжелым последствиям. О признаках и лечении РПП ОТР рассказала дипломированный психолог Анастасия Валуева. По ее словам, термин вошел в практику во второй половине XX века, хотя анорексия описывалась еще в XIX столетии. Долгое время такие состояния считали слабостью характера, а не болезнью.

К основным формам РПП относятся анорексия, булимия, компульсивное переедание, орторексия и расстройство избирательного питания. При анорексии человек боится набрать вес и резко ограничивает еду, при булимии — переедает и затем «компенсирует» это рвотой или изнуряющими тренировками. Компульсивное переедание связано с потерей контроля и часто сопровождается ожирением, а орторексия — с навязчивой фиксацией на «правильном» питании.