Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения
Расстройства пищевого поведения — это серьезные психические нарушения, которые могут начинаться как попытка «оздоровиться», но приводят к тяжелым последствиям. О признаках и лечении РПП ОТР рассказала дипломированный психолог Анастасия Валуева. По ее словам, термин вошел в практику во второй половине XX века, хотя анорексия описывалась еще в XIX столетии. Долгое время такие состояния считали слабостью характера, а не болезнью.
К основным формам РПП относятся анорексия, булимия, компульсивное переедание, орторексия и расстройство избирательного питания. При анорексии человек боится набрать вес и резко ограничивает еду, при булимии — переедает и затем «компенсирует» это рвотой или изнуряющими тренировками. Компульсивное переедание связано с потерей контроля и часто сопровождается ожирением, а орторексия — с навязчивой фиксацией на «правильном» питании.
Симптомы делятся на психологические, поведенческие и физиологические. Это постоянные мысли о еде и весе, страх поправиться, чувство вины, строгие ограничения, ритуалы вокруг еды, резкие колебания массы тела, слабость и проблемы со здоровьем. Главный сигнал — когда питание начинает управлять жизнью человека и приносит страдания.
Лечение требует комплексного подхода. Основой считается психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая, при необходимости подключаются психиатр, диетолог и терапевт. Важно работать с самооценкой, тревожностью и стрессом. По словам Валуевой, чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шансы на восстановление, передает «Радиоточка НСН».
