Первый зампред комитета Госдумы Николай Валуев, в свою очередь, подчеркнул, что сменившие спортивное гражданство россияне не должны получать больше никаких выплат из бюджета страны.

«Уехавшие не должны с момента смены спортивного гражданства получать никаких выплат из бюджета России. Смена гражданства должна эти выплаты обнулять», — добавил Валуев в эфире НСН.

Напомним, в декабре 30-летний шахматист Владимир Федосеев, который сменил спортивное гражданство на словенское, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, отмечает «Радиоточка НСН».