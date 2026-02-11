Губерниев призвал Дегтярева разъяснить слова о спортивном гражданстве
Дмитрий Губерниев в эфире НСН призвал Михаила Дегтярева разъяснить слова о запрете въезда в страну атлетам, которые сменили спортивное гражданство.
Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что нормально относится к смене спортивного гражданства, ведь человек всегда ищет, «где лучше».
Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не исключил, что сменившим спортивное гражданство атлетам запретят въезд в Россию. Губерниев отметил, что к подобной инициативе очень много вопросов.
«Как это будет выглядеть на практике? Если человек гражданин России, кто ему что запретит? Может быть, министра не так поняли? Вопросов очень много. Понятно, что пора прекращать практику, когда человек выступает за другую страну, готовясь в России. За счет России. Вот это бред! С этим нужно заканчивать. Спортсмены могут готовиться к соревнованиям за свой счет. Наши спортсмены могут готовиться за деньги в Армении, например. Здесь надо уточнять, что имел в виду министр Дегтярев. Я абсолютно нормально отношусь к смене спортивного гражданства. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Хочу халву ем, хочу — пряники», — сказал собеседник НСН.
Первый зампред комитета Госдумы Николай Валуев, в свою очередь, подчеркнул, что сменившие спортивное гражданство россияне не должны получать больше никаких выплат из бюджета страны.
«Уехавшие не должны с момента смены спортивного гражданства получать никаких выплат из бюджета России. Смена гражданства должна эти выплаты обнулять», — добавил Валуев в эфире НСН.
Напомним, в декабре 30-летний шахматист Владимир Федосеев, который сменил спортивное гражданство на словенское, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, отмечает «Радиоточка НСН».
