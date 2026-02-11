Фильму «Москва слезам не верит» - 46 лет: Как современному кино быть не хуже
Для кино высокого класса необходим режиссер, не скованный рамками цензуры, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.
Цензурные рамки мешают отечественному кинематографу повторить оскароносный успех картины «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев. По его словам, фильм в своё время стал откровением для советского зрителя.
Фильму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова исполнилось 46 лет. Премьера лирической истории о судьбе трех подруг-провинциалок, приехавших покорять столицу, состоялась 11 февраля 1980 года. Картина получила награду Американской киноакадемии «Оскара» как лучшая иностранная лента года.
«Нашим фильмам не хватает только одного – количества, которое уже должно переходить в качество. Отдельные наши проекты, в том числе, сериальные, могли бы участвовать в кинофестивалях и брать призы, а самое главное, продаваться на онлайн-площадках, как это в своё время началось с проектом «Мажор» на Netflix. Для того, чтобы чем-то поразить, должны быть талантливые режиссеры, не скованные цензурными рамками, вопреки сложившейся системе. Нет смысла снимать фильмы, которые только попадут в номинацию какого-то кинофестиваля. Уже были истории с картинами, номинированными на призы Венецианского фестиваля, которые сняли с проката у нас. Поэтому в России никто и не делает кино высокого класса», - констатировал кинокритик.
По его словам, картина Меньшова привлекла советского зрителя новизной киноязыка.
«Фильм показывал изнанку жизни советского человека без прикрас, с бытовыми подробностями, с настоящими, а не показушными взаимоотношениями. Это стало откровением для зрителя, который в эпоху советского кино истосковался по правдивой картинке. В то время преобладало плакатное кино с правильными героями, которые шли за лозунгами, и реализовывали планы пятилеток. При этом было не понятно, как они проводят вечера дома, любят свою жену и реагируют на какие-то личные драмы или потрясения», - отметил собеседник НСН.
По его оценке, «Москва слезам не верит» оказала выборочное влияние на советский кинематограф.
«Можно говорить об отдельных режиссерах, типа Василия Пичула. Его «Маленькая Вера» чем-то похожа по атмосфере, по открытости, незахламленности идеологией на картину Меньшова. Всю правду-матку рубит режиссер с экрана и показывает жизнь в реальных красках. Это было уже перестроечное кино», - пояснил эксперт.
Он также считает неуместным рассуждения о том, что фильм, возможно, не прошел проверку временем, а также не принимает претензии к персонажу Гоши в исполнении Алексея Баталова.
«Ответ очевиден, картина Меньшова, безусловно прошла проверку временем. Критику персонажа Гоги я не понимаю. Это волевой, харизматичный, добрый мужик, которому женщина хочет довериться. Ищет именно такого сильного мужчину с характером. Да, он где-то может и топнуть, сказать что-то резкое, но к нему есть доверие, раз его слушает такая интересная женщина», - заключил Роман Григорьев.
Дискуссии вокруг картины Владимира Меньшова возникли в 2025 году на фоне выхода сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской.
Как заявил актер Иван Янковский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», люди в Москве не меняются, что хорошо показал Меньшов, а теперь и Жора Крыжовников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
- Губерниев призвал Дегтярева разъяснить слова о спортивном гражданстве
- Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения
- Фильму «Москва слезам не верит» - 46 лет: Как современному кино быть не хуже
- В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка
- РПЦ поддержала решение суда по делу казанца с именем Исус Христос
- Панки в Кремле: Какой будет рок-опера «Орфей и Эвридика» от NAGART
- Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России
- Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru