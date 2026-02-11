Цензурные рамки мешают отечественному кинематографу повторить оскароносный успех картины «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев. По его словам, фильм в своё время стал откровением для советского зрителя.

Фильму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова исполнилось 46 лет. Премьера лирической истории о судьбе трех подруг-провинциалок, приехавших покорять столицу, состоялась 11 февраля 1980 года. Картина получила награду Американской киноакадемии «Оскара» как лучшая иностранная лента года.

«Нашим фильмам не хватает только одного – количества, которое уже должно переходить в качество. Отдельные наши проекты, в том числе, сериальные, могли бы участвовать в кинофестивалях и брать призы, а самое главное, продаваться на онлайн-площадках, как это в своё время началось с проектом «Мажор» на Netflix. Для того, чтобы чем-то поразить, должны быть талантливые режиссеры, не скованные цензурными рамками, вопреки сложившейся системе. Нет смысла снимать фильмы, которые только попадут в номинацию какого-то кинофестиваля. Уже были истории с картинами, номинированными на призы Венецианского фестиваля, которые сняли с проката у нас. Поэтому в России никто и не делает кино высокого класса», - констатировал кинокритик.