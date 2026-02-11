Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев

В уголовном деле о гибели девяти младенцев могут появиться новые фигуранты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила медицинский юрист Екатерина Батурина. По ее словам, к ответственности могут привлечь не только руководство медучреждения, но и лечащих врачей или средний медицинский персонал.

Эксперт отметила, что расследование продолжается, и круг обвиняемых может расшириться. Она пояснила, что по статье о халатности субъектом преступления является должностное лицо, однако по статье 109 УК РФ ответственность может наступать и для медицинских работников, непосредственно оказывавших помощь пациентам.