Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
В уголовном деле о гибели девяти младенцев могут появиться новые фигуранты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила медицинский юрист Екатерина Батурина. По ее словам, к ответственности могут привлечь не только руководство медучреждения, но и лечащих врачей или средний медицинский персонал.
Эксперт отметила, что расследование продолжается, и круг обвиняемых может расшириться. Она пояснила, что по статье о халатности субъектом преступления является должностное лицо, однако по статье 109 УК РФ ответственность может наступать и для медицинских работников, непосредственно оказывавших помощь пациентам.
Батурина подчеркнула, что предъявление обвинений свидетельствует о завершении основных следственных действий и сборе значительной части доказательств. По ее словам, следствие уже определило обстоятельства произошедшего и круг обвиняемых.
При этом статьи, по которым обвиняют главного врача и заведующего отделением, не предусматривают квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц. Поэтому возможное привлечение других сотрудников не повлияет на квалификацию действий уже обвиняемых и на максимальные сроки наказания. В итоге, добавила юрист, следствию предстоит установить причины произошедшего и оценить роль каждого из сотрудников, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru