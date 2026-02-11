В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ

Бурное развитие искусственного интеллекта требует пересмотра форм контроля знаний в вузах, считает доктор технических наук, профессор Евгений Белый. В беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты» заявил, что традиционные письменные экзамены и тесты теряют эффективность.

По его мнению, в университетах стоит возвращаться к устным экзаменам. Такой формат, как отметил эксперт, позволяет преподавателю в ходе прямого общения оценить реальный уровень подготовки студента.

Белый также полагает, что изменения коснутся письменных работ — рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.

Он считает, что вместо них целесообразно развивать проектную деятельность. По его словам, школьные рефераты в нынешних условиях тоже становятся бессмысленными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
