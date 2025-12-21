Дмитриев: Переговоры в Майями проходят конструктивно
21 декабря 202501:40
Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Майами проходят конструктивно.
В них принимает участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Встреча продолжится 21 декабря.
Ранее Дмитриев заявил, что «разжигатели конфликта» хотят подорвать мирный план США по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
