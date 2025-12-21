Дмитриев: Переговоры в Майями проходят конструктивно

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Майами проходят конструктивно.

Рубио сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

В них принимает участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Встреча продолжится 21 декабря.

Ранее Дмитриев заявил, что «разжигатели конфликта» хотят подорвать мирный план США по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАКирилл Дмитриев

