В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка

Банк России выпустил первую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги», посвященного финансовой грамотности подростков и молодежи. Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В дебютном эпизоде хомяк Хома получает сообщение в мессенджере от «прекрасной незнакомки», которая обещает доход «1000% в день» и предлагает «на изи поднять» деньги. Герой верит обещаниям и переводит все свои сбережения мошеннику-кабану.

Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад

В противовес ему другой персонаж, бобер Боба, откладывает зарплату на накопительный счет, получает проценты и в итоге отправляется в отпуск.

Проект подготовило Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Выход серий запланирован на 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
