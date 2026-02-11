В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка
Банк России выпустил первую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги», посвященного финансовой грамотности подростков и молодежи. Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».
В дебютном эпизоде хомяк Хома получает сообщение в мессенджере от «прекрасной незнакомки», которая обещает доход «1000% в день» и предлагает «на изи поднять» деньги. Герой верит обещаниям и переводит все свои сбережения мошеннику-кабану.
В противовес ему другой персонаж, бобер Боба, откладывает зарплату на накопительный счет, получает проценты и в итоге отправляется в отпуск.
Проект подготовило Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Выход серий запланирован на 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист не исключила новых обвиняемых по делу о гибели девяти младенцев
- В России предложили отказаться от письменных экзаменов из-за ИИ
- Губерниев призвал Дегтярева разъяснить слова о спортивном гражданстве
- Психолог объяснила, как распознать расстройства пищевого поведения
- Фильму «Москва слезам не верит» - 46 лет: Как современному кино быть не хуже
- В сериале от Центробанка кабан-кибермошенник выманил деньги у хомяка
- РПЦ поддержала решение суда по делу казанца с именем Исус Христос
- Панки в Кремле: Какой будет рок-опера «Орфей и Эвридика» от NAGART
- Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России
- Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru