Спецпредставитель Путина Дмитриев отправился в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отправился в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитриев заметил, что «разжигатели конфликта» хотят подорвать мирный план США по урегулированию ситуации на Украине. На фоне этого он вспомнил одно из видео с его предыдущей поездки, на котором был запечатлен пробивающийся сквозь грозовые тучи свет.

Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

Между тем, президент США Дональд Трамп также сообщил о своих планах поехать в Майами.

«У нас запланировано много встреч», - сказал американский лидер во время выступления в Северной Каролине.

Ранее газета «Politico» писала, что Москва и Вашингтон могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами 20 и 21 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия занимается подготовкой определенных контактов с США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

