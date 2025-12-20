Спецпредставитель Путина Дмитриев отправился в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отправился в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитриев заметил, что «разжигатели конфликта» хотят подорвать мирный план США по урегулированию ситуации на Украине. На фоне этого он вспомнил одно из видео с его предыдущей поездки, на котором был запечатлен пробивающийся сквозь грозовые тучи свет.