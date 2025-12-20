Спецпредставитель Путина Дмитриев отправился в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отправился в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.
Дмитриев заметил, что «разжигатели конфликта» хотят подорвать мирный план США по урегулированию ситуации на Украине. На фоне этого он вспомнил одно из видео с его предыдущей поездки, на котором был запечатлен пробивающийся сквозь грозовые тучи свет.
Между тем, президент США Дональд Трамп также сообщил о своих планах поехать в Майами.
«У нас запланировано много встреч», - сказал американский лидер во время выступления в Северной Каролине.
Ранее газета «Politico» писала, что Москва и Вашингтон могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами 20 и 21 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия занимается подготовкой определенных контактов с США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагент Белоцерковская заявила о краже драгоценностей на сумму €300 тысяч
- Совладелец «Леонардо» Кац объяснил смену вывески сети
- В ГД подготовили инициативы по «эффекту Долиной»
- Первый полет «Байкала» с российским двигателем ожидается в ближайшее время
- США отказали в визе главе избиркома Гондураса
- Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пройдет не ранее 15 февраля
- Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35
- Китай в ноябре нарастил поставки СПГ из России
- Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ
- СМИ: Universal Studios построит тематический парк в Саудовской Аравии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru