Рубио сообщил о прогрессе в переговорах по Украине
Конфликт на Украине может быть завершен только путем дипломатического урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам года. По его словам, Вашингтон рассматривает переговоры как единственный возможный путь к завершению боевых действий.
Рубио отметил, что дипломатический процесс предполагает взаимные уступки сторон. Задача США, по его словам, заключается в том, чтобы понять, на какие потери и приобретения готовы пойти Россия и Украина, а также какие ожидания у каждой из сторон от возможного соглашения.
Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены навязывать условия урегулирования. Окончательное решение, по его словам, должны принимать Москва и Киев, тогда как роль Вашингтона сводится к посредничеству и поиску точек соприкосновения между позициями сторон.
Рубио также заявил, что в переговорном процессе уже есть определенный прогресс, однако ключевые и наиболее сложные вопросы еще предстоит решить. По его словам, именно такие проблемы, как правило, остаются на финальной стадии дипломатических усилий, передает «Радиоточка НСН».
