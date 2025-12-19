Рубио сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Конфликт на Украине может быть завершен только путем дипломатического урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам года. По его словам, Вашингтон рассматривает переговоры как единственный возможный путь к завершению боевых действий.

Рубио отметил, что дипломатический процесс предполагает взаимные уступки сторон. Задача США, по его словам, заключается в том, чтобы понять, на какие потери и приобретения готовы пойти Россия и Украина, а также какие ожидания у каждой из сторон от возможного соглашения.