«Политическое кладбище»: Вслед за Джонсоном и Драги отставку пророчат Шольцу

Европа ввела рекордное количество санкций против России, и эксперты отмечают, что последствия этих решений серьезно бьют по репутации европейских политиков – началась чреда правительственных отставок. 

На фоне санкций и экономического кризиса в Европе начался «премьеропад» - политики один за другим добровольно покидают свои посты, не справляясь с задачами и давлением общественности. Эксперты размышляют о последствиях и сулят новые отставки в рядах европейских правительств.

Так, под угрозой оказался канцлер Германии Олаф Шольц, который рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон.

По его словам, Германия столкнулась с острым кризисом из-за нехватки энергоресурсов, что напрямую связано с политикой в отношении России.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», - приводит слова журналиста РИА Новости.

Действующий канцлер не только усугубил энергетическую проблему, но и непоследовательно ведет дела во внешней политике, что вызывает вопросы у населения, считает Джонсон.

При этом формально к Шольцу есть и другие претензии: он оказался в центре скандала с наркотиками и изнасилованиями. По данным СМИ, 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ, нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования.

О проблемах в карьере Шольца заговорили сразу же после ряда громких отставок его коллег в Евросоюзе. В конце июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. 123 депутата из 239 проголосовали за отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Петков возглавил правительство полгода назад и занимал активную проевропейскую позицию.

Американский экономист Стив Ханке считает, что причиной падения правительства Болгарии стали санкции против России.

Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России

«Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции – глупость. Они не работают и никогда не работали», - приводит слова экономиста РИА Новости.

А накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Об этом он сообщил на заседании Совета министров.

При этом президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера и предложил Драги выступить в парламенте, «чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам прошедшего сегодня заседания сената».

О своем желании уйти премьер-министр заявил после того, как «Движение «5 звезд», входящее в правительственную коалицию, отказалось голосовать по одному из законопроектов, обозначив выход из парламентского большинства. Драги отмечал, что не видит своего правительства без этой партии.

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас также обратилась к президенту страны Алару Карису с просьбой об отставке. Вместе с Каллас в отставку подало правительство. Президент Эстонии пожелал новому правительству успеха.

Самой громкой в этой чреде «добровольных» отставок стала история с премьер-министром Великобритании – 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. До этого менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства Британии из-за очередного скандала, связанного с Джонсоном.

Несмотря на серьезные противоречия в правительстве Британии, эксперты до последнего не верили в добровольной уход Джонсона, который недавно уже «пережил» вотум недоверия. В России отставку политика встретили ожидаемо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение большинства, отметив, что премьер-министр Великобритании очень не любит Россию, но Москва его тоже не любит.

«Британский тролль»: Как Борис Джонсон стал политиком-курьезом

«Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Клоун уходит... Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось, - поддержал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Ситуация полураспада Британии»: Захарова отреагировала на возможную отставку Джонсона

При этом в Совете Федерации громкую отставку назвали событием «ни о чем». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда заявил, что отставка премьер-министра Великобритании ничего не изменит в отношениях страны с Россией, Соединенное Королевство будет и дальше пытаться сдерживать российское государство.

«Они полагают, что являются духовными отцами англо-саксонской формации, своеобразной квазицивилизации. Они выступают за то, чтобы эта квазицивилизация правила миром. Поэтому Борисы приходят и уходят, а общая линия остается и нам надо к этому очень серьезно относится», - сказал Климов.

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, зачем президент Сербии Александр Вучич делает громкие пророссийские заявления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБорис ДжонсонВеликобританияИталияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры