«Политическое кладбище»: Вслед за Джонсоном и Драги отставку пророчат Шольцу
Европа ввела рекордное количество санкций против России, и эксперты отмечают, что последствия этих решений серьезно бьют по репутации европейских политиков – началась чреда правительственных отставок.
На фоне санкций и экономического кризиса в Европе начался «премьеропад» - политики один за другим добровольно покидают свои посты, не справляясь с задачами и давлением общественности. Эксперты размышляют о последствиях и сулят новые отставки в рядах европейских правительств.
Так, под угрозой оказался канцлер Германии Олаф Шольц, который рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон.
По его словам, Германия столкнулась с острым кризисом из-за нехватки энергоресурсов, что напрямую связано с политикой в отношении России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», - приводит слова журналиста РИА Новости.
Действующий канцлер не только усугубил энергетическую проблему, но и непоследовательно ведет дела во внешней политике, что вызывает вопросы у населения, считает Джонсон.
При этом формально к Шольцу есть и другие претензии: он оказался в центре скандала с наркотиками и изнасилованиями. По данным СМИ, 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ, нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования.
О проблемах в карьере Шольца заговорили сразу же после ряда громких отставок его коллег в Евросоюзе. В конце июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. 123 депутата из 239 проголосовали за отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Петков возглавил правительство полгода назад и занимал активную проевропейскую позицию.
Американский экономист Стив Ханке считает, что причиной падения правительства Болгарии стали санкции против России.
«Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции – глупость. Они не работают и никогда не работали», - приводит слова экономиста РИА Новости.
А накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Об этом он сообщил на заседании Совета министров.
При этом президент Италии Серджо Матарелла не принял отставку премьера и предложил Драги выступить в парламенте, «чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам прошедшего сегодня заседания сената».
О своем желании уйти премьер-министр заявил после того, как «Движение «5 звезд», входящее в правительственную коалицию, отказалось голосовать по одному из законопроектов, обозначив выход из парламентского большинства. Драги отмечал, что не видит своего правительства без этой партии.
До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас также обратилась к президенту страны Алару Карису с просьбой об отставке. Вместе с Каллас в отставку подало правительство. Президент Эстонии пожелал новому правительству успеха.
Самой громкой в этой чреде «добровольных» отставок стала история с премьер-министром Великобритании – 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. До этого менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства Британии из-за очередного скандала, связанного с Джонсоном.
Несмотря на серьезные противоречия в правительстве Британии, эксперты до последнего не верили в добровольной уход Джонсона, который недавно уже «пережил» вотум недоверия. В России отставку политика встретили ожидаемо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение большинства, отметив, что премьер-министр Великобритании очень не любит Россию, но Москва его тоже не любит.
«Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Клоун уходит... Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось, - поддержал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
При этом в Совете Федерации громкую отставку назвали событием «ни о чем». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда заявил, что отставка премьер-министра Великобритании ничего не изменит в отношениях страны с Россией, Соединенное Королевство будет и дальше пытаться сдерживать российское государство.
«Они полагают, что являются духовными отцами англо-саксонской формации, своеобразной квазицивилизации. Они выступают за то, чтобы эта квазицивилизация правила миром. Поэтому Борисы приходят и уходят, а общая линия остается и нам надо к этому очень серьезно относится», - сказал Климов.
Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, зачем президент Сербии Александр Вучич делает громкие пророссийские заявления.
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