На фоне санкций и экономического кризиса в Европе начался «премьеропад» - политики один за другим добровольно покидают свои посты, не справляясь с задачами и давлением общественности. Эксперты размышляют о последствиях и сулят новые отставки в рядах европейских правительств.

Так, под угрозой оказался канцлер Германии Олаф Шольц, который рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон.



По его словам, Германия столкнулась с острым кризисом из-за нехватки энергоресурсов, что напрямую связано с политикой в отношении России.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», - приводит слова журналиста РИА Новости.

Действующий канцлер не только усугубил энергетическую проблему, но и непоследовательно ведет дела во внешней политике, что вызывает вопросы у населения, считает Джонсон.

При этом формально к Шольцу есть и другие претензии: он оказался в центре скандала с наркотиками и изнасилованиями. По данным СМИ, 6 июля на вечеринке парламентской фракции, в которой принимал участие канцлер ФРГ, нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования.



О проблемах в карьере Шольца заговорили сразу же после ряда громких отставок его коллег в Евросоюзе. В конце июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. 123 депутата из 239 проголосовали за отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Петков возглавил правительство полгода назад и занимал активную проевропейскую позицию.

Американский экономист Стив Ханке считает, что причиной падения правительства Болгарии стали санкции против России.