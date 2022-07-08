Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России

По его словам, почти половина немцев выступает за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, в том числе и за счет территориальных уступок на юго-востоке страны.

«Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться», – заявил Шольц.

Он отметил, что какие-либо действия в контексте Украины необходимо предпринимать лишь при полной поддержке немецких граждан.

Ранее канцлер заявил, что Германия должна действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни, сравнив ситуацию с инфляционным кризисом 1960-х и 70-х годов.

