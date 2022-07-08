Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России
Экономические ограничительные меры против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки украинского режима, сообщил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, почти половина немцев выступает за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, в том числе и за счет территориальных уступок на юго-востоке страны.
«Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться», – заявил Шольц.
Он отметил, что какие-либо действия в контексте Украины необходимо предпринимать лишь при полной поддержке немецких граждан.
Ранее канцлер заявил, что Германия должна действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни, сравнив ситуацию с инфляционным кризисом 1960-х и 70-х годов.
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