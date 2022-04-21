«Диверсанты достанут»: Капитан в отставке предрек подрыв Крымского моста

В России эффективная система противоподводной обороны, но проникнуть к мосту все же возможно, заявил в эфире НСН Константин Сивков. 

У Украины нет ракет, которые могли бы достать до Крымского моста, однако Киев может заслать подводные диверсионные группы для его подрыва, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ при первой же возможности нанесут удар по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Константин Сивков считает, что ни одна ракета, имеющаяся у Украины, не достанет до Крымского моста.

«Украина в этом случае может попытаться использовать только диверсантов. Но опять же, сколько они притащут этой взрывчатки… Подорвать опору моста – трудная вещь. Одной диверсионной группой эту задачу не решить. К тому же, нужно иметь ввиду, что у нас организована плотная система противоподводной диверсионной обороны и проникнуть будет сложно, но все же возможно», - сказал Сивков.

По его словам, ракеты Украины находятся вне зоны досягаемости до Крымского моста. Сивков также отметил, что если вдруг возникнет угроза удара ракетами, то системы российской противоракетной обороны сразу уничтожат их.

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«У Украины есть гипотетический проект ракеты "Сапсан", которая имеет дальность почти 400 километров и вполне может достать до Крымского моста. Но тут вопрос в точности попадания и есть ли эта ракета вообще. Случаев применения "Сапсана" я не слышал, поэтому, полагаю, что такой ракеты нет. Также у Украины есть противокорабельная ракета "Нептун", но она находится вне зоны досягаемости до моста. "Точка-У" тоже не достанет, потому что у нее дальность 120 километров. Если будет реальная угроза возникновения удара ракетами, то в России тут же развернут системы противоракетной обороны, которые уничтожат их», - резюмировал Сивков.

Ранее сообщалось, что украинский центр информационно-психологических операций рассылает сообщения о якобы минировании Крымского моста. Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что подобная информация является ложной и относится к очередным фейкам.

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Фото: НСН
ТЕГИ:РакетаКрымский МостУкраинаРоссия
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