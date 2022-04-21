«Диверсанты достанут»: Капитан в отставке предрек подрыв Крымского моста

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ при первой же возможности нанесут удар по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Константин Сивков считает, что ни одна ракета, имеющаяся у Украины, не достанет до Крымского моста.

«Украина в этом случае может попытаться использовать только диверсантов. Но опять же, сколько они притащут этой взрывчатки… Подорвать опору моста – трудная вещь. Одной диверсионной группой эту задачу не решить. К тому же, нужно иметь ввиду, что у нас организована плотная система противоподводной диверсионной обороны и проникнуть будет сложно, но все же возможно», - сказал Сивков.

По его словам, ракеты Украины находятся вне зоны досягаемости до Крымского моста. Сивков также отметил, что если вдруг возникнет угроза удара ракетами, то системы российской противоракетной обороны сразу уничтожат их.