Вертолеты Росгвардии ликвидировали группу украинских диверсантов
Авиационная группа Росгвардии уничтожила вооруженную группу украинских силовиков и три единицы военной техники в тылу противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что несколько дней назад вертолетчики Росгвардии выполнили скрытный подлет к району огневого применения, откуда нанесли авиаудар по обнаруженным силам противника.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи вертолетов осуществляют вылеты для выполнения служебно-боевых задач ежедневно, летая на малых высотах: так легче идентифицировать цели и заметить позиции противника.
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