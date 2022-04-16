Вертолеты Росгвардии ликвидировали группу украинских диверсантов

Авиационная группа Росгвардии уничтожила вооруженную группу украинских силовиков и три единицы военной техники в тылу противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе по Каховской ГЭС

Отмечается, что несколько дней назад вертолетчики Росгвардии выполнили скрытный подлет к району огневого применения, откуда нанесли авиаудар по обнаруженным силам противника.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи вертолетов осуществляют вылеты для выполнения служебно-боевых задач ежедневно, летая на малых высотах: так легче идентифицировать цели и заметить позиции противника.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:РосгвардияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры