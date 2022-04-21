Секретарь СНБО Украины допустил удар по Крымскому мосту

Вооруженные силы Украины при первой же возможности нанесут удар по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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Так, у Данилова спросили, сможет ли Украина нанести удар по Крымскому мосту.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – сказал Данилов.

Ранее заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин в пресс-центре НСН отмечал, что украинские власти никогда не подпишут мирное соглашение с Россией, они предпочтут подвешенную ситуацию и неопределенность границ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияУкраина
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