Секретарь СНБО Украины допустил удар по Крымскому мосту

Так, у Данилова спросили, сможет ли Украина нанести удар по Крымскому мосту.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – сказал Данилов.

Ранее заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин в пресс-центре НСН отмечал, что украинские власти никогда не подпишут мирное соглашение с Россией, они предпочтут подвешенную ситуацию и неопределенность границ.

