ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье

По данным РИА Новости, речь идет об уроженце Москвы, который служил в украинской армии и участвовал в боевых действиях в Донбассе, а в январе 2022 года приехал в Россию.

Отмечается, что задержанный прошел во Львовской области Украины курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО под руководством западных инструкторов.

Накануне сообщалось, что российский спецназ недалеко от города Изюм ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича.

