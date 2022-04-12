ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье

В ФСБ России сообщили о задержании в Московской области сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

В лесу в Солнечногорском районе был обнаружен принадлежащий задержанному тайник, в котором были три самодельных зажигательных устройства, «которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», отмечает ТАСС.

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По данным РИА Новости, речь идет об уроженце Москвы, который служил в украинской армии и участвовал в боевых действиях в Донбассе, а в январе 2022 года приехал в Россию.

Отмечается, что задержанный прошел во Львовской области Украины курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО под руководством западных инструкторов.

Накануне сообщалось, что российский спецназ недалеко от города Изюм ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеУкраинаФСБ
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