Сенатор Морозов назвал нелепостью петицию против российских медиков в Италии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН призвал не воспринимать всерьез «убогие» заявления.
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. Соавтором обращения выступила гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич. Женщина заявила, что российские специалисты обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом», а также заявила о якобы «хамском» отношении со стороны россиян, но не привела примеров и доказательств.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН рассказал, что Россия делает все, чтобы помочь Италии, граждане которой страдают от коронавируса, и посоветовал не обращать внимания на «параноидальные домыслы»
«Я бы вообще не стал серьезно относиться к подобного рода заявлениям, есть официальная позиция итальянских властей, которые с благодарностью принимают нашу помощь, это реальные материальные ценности, это реальные доктора, которые работают непосредственно с больными, оказывая им помощь, трудно заподозрить нас в корысти. Мы работаем безвозмездно, не получая никаких дивидендов. Санкции никто не отменяет, против нас опять шведы какие-то предложения выдвигают. А мы ведем себя совершенно по-человечески - помогаем тем, кто в беде. Поставляем защитную одежду для врачей, аппараты искусственного дыхания, самих врачей, которые работают в госпиталях. Все домыслы этой гражданки похожи на полуполитическую паранойю, я бы не стал этому уделять внимание. Это выглядит очень нелепо и убого, не стоит это воспринимать всерьез», - добавил он.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решительно отверг предположения о том, что помощь России в борьбе с коронавирусом могла быть оказана его стране при условии, что Рим выскажется за отмену антироссийских санкций ЕС. Итальянский политик заявил, что сам намёк на то, что помощь России или Китая может повлиять на геополитическую позицию страны, глубоко оскорбляет его и всё итальянское правительство.
Российская сторона ранее неоднократно подчёркивала, что отправка военных медиков - это гуманитарный акт помощи, не имеющий отношения к политике.
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