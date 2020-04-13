Российские медики вылечили семерых итальянцев с коронавирусом в Бергамо

Российские медики вылечили от коронавируса семерых итальянцев из числа пациентов полевого госпиталя в Бергамо, рассказал старший сводного отряда специалистов Минобороны РФ в Италии генерал-майор Сергей Кикоть. По его словам, работа госпиталя продолжается: на попечительстве российских специалистов ещё более 10 больных, включая семерых в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС.

Кикоть также сообщил, что сотрудники российской миссии провели противоэпидемическую обработку в 52 населенных пунктах, полностью обеззаразив 52 лечебно-оздоровительных учреждения.

Ранее сообщалось, что в Италии создана петиция с требованием к властям страны объяснить присутствие в стране российских военных специалистов и их «реальные» задачи. В Совете Федерации на это заявили, что помощь в сложившейся ситуации — это «совершенно по-человечески», призвали не воспринимать всерьёз подобную «полуполитическую паранойю».

