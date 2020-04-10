Итальянцы поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19
Администрация итальянской коммуны Альмено Сан Сальваторе направила благодарность российским военным за помощь в борьбе с коронавирусом в регионе Ломбардия.
В обращении, подписанном мэром коммуны Микелем Саркиелли, россиянам от лица местных жителей выражается глубокая признательность. Подчеркивается, что присутствие российских военных придает людям силы и уверенности в борьбе с COVID-19.
Российские военные медики работают в городе Бергамо, где развернут полевой госпиталь. С российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад — в общей сложности 32 медика.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. Авторами петиции стали проживающие в Италии украинцы.
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