Итальянцы поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19

В обращении, подписанном мэром коммуны Микелем Саркиелли, россиянам от лица местных жителей выражается глубокая признательность. Подчеркивается, что присутствие российских военных придает людям силы и уверенности в борьбе с COVID-19.



Российские военные медики работают в городе Бергамо, где развернут полевой госпиталь. С российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад — в общей сложности 32 медика.



Ранее на сайте Change.org появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. Авторами петиции стали проживающие в Италии украинцы.

