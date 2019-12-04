Дипломат: Дело об убийстве Хангошвили раздули из-за саммита НАТО

«Здесь можно предполагать много версий, которые, действительно, с точки зрения западных информационных агентств будут вызывать опять недоверие к России. Самое главное здесь то, что информационная война продолжается, СМИ с Запада продолжают всю эту компанию против России. Во время пока идет заседание НАТО, они считают, что уместно еще раз акцентировать внимание на России. Нам такой информационный повод, чтобы себя показать , просто не нужен, это какой-то абсурд. Это СМИ запада находят информационные поводы, чтобы поддерживать русофобию на мировой информационной арене», - сказал дипломат и напомнил, что Германия находится в зависимости от США.

По его мнению, убийство Хангошвили только один из поводов – не первый и не последний.

«Опять как в деле Скрипалей вина не доказана, расследование не проводилось, решения суда нет, опять "во всем виновата Россия"… Будет еще какое-то происшествие, скажут highly likely. Это закономерность информационной политики. Не было бы этого происшествия с грузином, появился бы другой повод. Им нужно держать свое население в информационных тискать и показывать, что Россия агрессор. Так устроена человеческая психика. Верят первоисточнику, а когда второй источник уже оправдывается, значит, это было. Это известный в информационной войне шаг – первым прокукарекать. Вот и здесь первое – Россия якобы была замешана», - пояснил собеседник НСН.

При этом, Василий Корчмарь отметил, что России не следует «поддаваться на информационные уловки», так как в любом случае ее сделают крайней.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой обстоятельства убийства Хангошвили.







