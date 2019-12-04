Рар: Германия готова обсуждать с Россией обстоятельства убийства Хангошвили
Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, какие две позиции существуют в Германии по отношению к делу об убийстве в Берлине грузинского гражданина.
В связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии, немецкое Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Уточняется, что под подозрением в заказе преступных действий находятся госорганы РФ или «таковые органы автономной Чеченской Республики».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что в Германии ожидается волна прямых обвинений властей Чечни и косвенных - в адрес Москвы.
«Из всех правительственных источников поступает информация, что виновником рассматривают не Кремль, а правительство или официальные службы Чеченской Республики, что именно они за этим [убийством] стоят. Скоро опять будут писать, что Россия не контролирует Чеченскую Республику, что оттуда производятся заказные убийства в самой России и за ее пределами. Поэтому именно эта волна сейчас начнется», - сказал Рар.
Сейчас же западные средства массовой информации продолжают обвинять исключительно правительство России и российские спецслужбы в происшествии.
«Все газеты и в онлайне пишут и обвиняют Россию. Приводят тот факт, что убийца распознан, что сама Россия его разыскивала через Интерпол еще в 2013-2014 году, когда этот человек также убил с велосипеда одного русского бизнесмена. Потом таинственным путем этого человека убрали из розыска, посадили в тюрьму, но очень скоро отпустили, снабдили фальшивыми документами, он оказался в Европе – во Франции, Польше, потом Германии. Это вызывает очень много вопросов. Считается, что поддержать его в такой операции могут только государственные спецслужбы, а не частные предприниматели и мелкие заказчики», - рассказал собеседник НСН.
Он отметил схожесть поднимаемого общественного резонанса дела об убийстве Хангошвили и дела Скрипалей.
«Многие сейчас сравнивают то, что произошло в Германии – убийство чеченца с грузинским паспортом – с делом Скрипалей. Скандал назревает, надеюсь, что он не примет такие же размеры как кризис вокруг Скрипалей... Хочется верить, что Путин сможет поговорить с Меркель в Париже и дать больше информации об этой особе, которая сидит в немецкой тюрьме. Отказываться от него [обвиняемого] Россия не может, поскольку он российский гражданин… Нужно стараться совместными усилиями найти заказчика этого убийства», - отметил Александр Рар.
По его мнению, существует как минимум три ключевых момента, почему Германия, в отличии от Великобритании, будет сотрудничать с Россией в расследовании дела об убийстве в Берлине.
«Здесь есть конкретные лица, чего не было в деле Скрипалей (кроме того, что обвиняемые были в Солсбери в этот момент)… В Германии очень хорошо понимают, что этот человек с очень сложной биографией. Если кто-то там умудриться изучить, то увидит, что человек, которого убили, действительно был в террористических группировках. Также чеченские разборки могли быть – кровная месть за что-то. Немецкая сторона, в отличие от Англии, готова и хочет совместно с российскими спецслужбами и официальными кругами обсуждать и вести обмен мнениями. Поэтому есть надежда, что можно этот скандал быстро остановить, если это сотрудничество будет и, общественность узнает больше, чем те домыслы, которые сегодня муссируются», - заключил немецкий политолог.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также отметил вероятность кровной мести в этом деле.
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