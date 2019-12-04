Рар: Германия готова обсуждать с Россией обстоятельства убийства Хангошвили

«Все газеты и в онлайне пишут и обвиняют Россию. Приводят тот факт, что убийца распознан, что сама Россия его разыскивала через Интерпол еще в 2013-2014 году, когда этот человек также убил с велосипеда одного русского бизнесмена. Потом таинственным путем этого человека убрали из розыска, посадили в тюрьму, но очень скоро отпустили, снабдили фальшивыми документами, он оказался в Европе – во Франции, Польше, потом Германии. Это вызывает очень много вопросов. Считается, что поддержать его в такой операции могут только государственные спецслужбы, а не частные предприниматели и мелкие заказчики», - рассказал собеседник НСН.

Он отметил схожесть поднимаемого общественного резонанса дела об убийстве Хангошвили и дела Скрипалей.

«Многие сейчас сравнивают то, что произошло в Германии – убийство чеченца с грузинским паспортом – с делом Скрипалей. Скандал назревает, надеюсь, что он не примет такие же размеры как кризис вокруг Скрипалей... Хочется верить, что Путин сможет поговорить с Меркель в Париже и дать больше информации об этой особе, которая сидит в немецкой тюрьме. Отказываться от него [обвиняемого] Россия не может, поскольку он российский гражданин… Нужно стараться совместными усилиями найти заказчика этого убийства», - отметил Александр Рар.

По его мнению, существует как минимум три ключевых момента, почему Германия, в отличии от Великобритании, будет сотрудничать с Россией в расследовании дела об убийстве в Берлине.

«Здесь есть конкретные лица, чего не было в деле Скрипалей (кроме того, что обвиняемые были в Солсбери в этот момент)… В Германии очень хорошо понимают, что этот человек с очень сложной биографией. Если кто-то там умудриться изучить, то увидит, что человек, которого убили, действительно был в террористических группировках. Также чеченские разборки могли быть – кровная месть за что-то. Немецкая сторона, в отличие от Англии, готова и хочет совместно с российскими спецслужбами и официальными кругами обсуждать и вести обмен мнениями. Поэтому есть надежда, что можно этот скандал быстро остановить, если это сотрудничество будет и, общественность узнает больше, чем те домыслы, которые сегодня муссируются», - заключил немецкий политолог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также отметил вероятность кровной мести в этом деле.

