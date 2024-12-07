«Диктатура и госпереворот»: Пророссийскому кандидату в президенты Румынии грозит срок
Конституционный суд Румынии накануне отменил результаты первого тура президентских выборов. В России назвали ситуацию «фактически госпереворотом».
Конституционный суд Румынии накануне отменил результаты первого тура президентских выборов. Победу на них одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. О решении суда сообщили G4media и Euronews.
По их данным решение судьи приняли сегодня, а его обоснование будет опубликовано позже в «Официальном вестнике Румынии».
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Джорджеску получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур должен был пройти 8 декабря.
Ласкони прозападный политик, она призвала не допустить смены политического курса страны. Джорджеску западные СМИ, напротив, называют «пророссийским» кандидатом. Ранее он сообщил, что в случае победы на выборах отказаться от поддержки Украины.
ФАКТИЧЕСКИ ГОСПЕРЕВОРОТ
Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, заявил сенатор Алексей Пушков.
«В Румынии - фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», - написал он в Telegram-канале.
По его словам, теперь всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России. Он подчеркнул, что это не решение суда, намекая на вмешательство извне.
Суд ранее распорядился пересчитать голоса избирателей, а затем перенес окончательное решение по делу.
Президент России Владимир Путин упомянул выборы в Румынии, отметив, что решение о пересчете голосов может быть связано с неудовлетворенностью властей кандидатом. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.
Путин в шутку заявил, что «кандидат не понравился власти, поэтому решили пересчитать голоса».
Румыния является для России недружественной страной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, Москва не так близко знакома с мировоззрением Джорджеску «в том, что касается отношений с нашей стороной». Вместе с тем Песков указал, что действующее руководство Румынии «не является дружественным».
ПРОРОЧАТ СРОК
Большая часть людей, которые голосовали за независимого кандидата в президента Румынии Кэлина Джорджеску, почти ничего не знали о личности политика, поскольку вся информация о нем появилась уже после выборов. Об этом в интервью НСН рассказала ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
«Думаю, избиратели не будут бунтовать. По опросам Джорджеску имел не более 6% голосов, не ожидалось, что он выйдет на первое место. Это какая-то мистическая история. Только после первого тура в СМИ появились сведения. Стало известно, что он имеет связи с организацией "Православные братья". С ней связаны несколько монастырей и церквей, и оказывается, перед выборами Джорджеску выступал там с политическими речами, хотя позже говорил, что не вел никакой кампании, не тратил деньги на это», - рассказала она.
Как добавила ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, по итогам нового голосования победу может одержать премьер-министр Румынии Марчел Чолаку либо лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. При этом Джорджеску может ждать уголовное дело.
«По последним опросам социал-демократ и нынешний премьер-министр Марчел Чолаку получал наибольшее количество поддержки, как и по exit poll. На втором месте шел правый радикал Симион, председатель партии «Альянс за объединение Румынии», выступающей за объединение с Бессарабией. На выборах в Европарламенте он набрал порядка 14%. Думаю, результаты выборов будут соответствовать последним опросам. Против Джорджеску, возможно, начнется новое уголовное дело, против него найдут что-то еще», - подытожила она.
Ранее сообщалось, что гражданин Румынии Богдан Пещир заплатил неким «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Кэлина Джорджеску в соцсети. Всего на кампанию независимого кандидата, по данным Высшего совета обороны страны (SRI), было потрачено около €1 млн, при этом только TikTok было выплачено $381 тысячи.
До этого Кэлин Джеорджеску заявил, что в случае победы выступит против предоставления военной помощи Украине и транзита украинского зерна через территорию страны. Джеорджеску отметил, что его главным приоритетом будет работа над прекращением конфликта на Украине. Помимо этого, он подчеркнул, что Румыния не обязана выполнять цели НАТО по оборонным расходам. Также кандидат выразил сомнения в эффективности финансирования со стороны Европейского союза.
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