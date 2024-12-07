Ласкони прозападный политик, она призвала не допустить смены политического курса страны. Джорджеску западные СМИ, напротив, называют «пророссийским» кандидатом. Ранее он сообщил, что в случае победы на выборах отказаться от поддержки Украины.

ФАКТИЧЕСКИ ГОСПЕРЕВОРОТ

Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, заявил сенатор Алексей Пушков.

«В Румынии - фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», - написал он в Telegram-канале.

По его словам, теперь всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России. Он подчеркнул, что это не решение суда, намекая на вмешательство извне.

Суд ранее распорядился пересчитать голоса избирателей, а затем перенес окончательное решение по делу.

Президент России Владимир Путин упомянул выборы в Румынии, отметив, что решение о пересчете голосов может быть связано с неудовлетворенностью властей кандидатом. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.

Путин в шутку заявил, что «кандидат не понравился власти, поэтому решили пересчитать голоса».

Румыния является для России недружественной страной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, Москва не так близко знакома с мировоззрением Джорджеску «в том, что касается отношений с нашей стороной». Вместе с тем Песков указал, что действующее руководство Румынии «не является дружественным».

ПРОРОЧАТ СРОК

Большая часть людей, которые голосовали за независимого кандидата в президента Румынии Кэлина Джорджеску, почти ничего не знали о личности политика, поскольку вся информация о нем появилась уже после выборов. Об этом в интервью НСН рассказала ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.