Кандидат в президенты Румынии высказался против помощи Украине

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в случае победы выступит против предоставления военной помощи Украине и транзита украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержки из интервью политика.

Джеорджеску отметил, что его главным приоритетом будет работа над прекращением конфликта на Украине. Помимо этого, он подчеркнул, что Румыния не обязана выполнять цели НАТО по оборонным расходам. Также кандидат выразил сомнения в эффективности финансирования со стороны Европейского союза.

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов

Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура лидером стал Джеорджеску, получивший 22,94% голосов. Его кампания активно велась в социальных сетях, включая TikTok.

Второе место заняла Елена Ласкони, лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии», с 19,18%. Ласкони известна своей поддержкой партнерства с НАТО и США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Румынское телевидение
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