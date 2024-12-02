Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

Президент России Владимир Путин упомянул выборы в Румынии, отметив, что решение о пересчете голосов может быть связано с неудовлетворенностью властей кандидатом. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.

Путин в шутку заявил, что в Румынии, где проходит второй тур президентских выборов, «кандидат не понравился власти, поэтому решили пересчитать голоса».