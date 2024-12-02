Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии
Президент России Владимир Путин упомянул выборы в Румынии, отметив, что решение о пересчете голосов может быть связано с неудовлетворенностью властей кандидатом. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.
Путин в шутку заявил, что в Румынии, где проходит второй тур президентских выборов, «кандидат не понравился власти, поэтому решили пересчитать голоса».
Его слова прозвучали на фоне решения Конституционного суда Румынии, который рассматривает жалобу председателя Национальной консервативной партии Кристиана Терхеша. Политик, занявший девятое место в первом туре, потребовал отменить его результаты, обвинив власти в поддержке оппозиционного кандидата Елены Ласкони.
Суд ранее распорядился пересчитать голоса избирателей, а затем перенес окончательное решение по делу. Первый тур выборов состоялся 24 ноября, лидером стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, получивший 22,94% голосов. Второй тур запланирован на 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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