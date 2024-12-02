Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

Президент России Владимир Путин упомянул выборы в Румынии, отметив, что решение о пересчете голосов может быть связано с неудовлетворенностью властей кандидатом. Такое заявление он сделал на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.

Путин в шутку заявил, что в Румынии, где проходит второй тур президентских выборов, «кандидат не понравился власти, поэтому решили пересчитать голоса».

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов

Его слова прозвучали на фоне решения Конституционного суда Румынии, который рассматривает жалобу председателя Национальной консервативной партии Кристиана Терхеша. Политик, занявший девятое место в первом туре, потребовал отменить его результаты, обвинив власти в поддержке оппозиционного кандидата Елены Ласкони.

Суд ранее распорядился пересчитать голоса избирателей, а затем перенес окончательное решение по делу. Первый тур выборов состоялся 24 ноября, лидером стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, получивший 22,94% голосов. Второй тур запланирован на 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
ТЕГИ:РумынияРоссияВладимир Путин

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