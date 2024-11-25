Песков назвал Румынию с действующим руководством недружественной для России
Румыния является для России недружественной страной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал президентские выборы, которые прошли в Румынии накануне. Основные претенденты на пост главы государства — независимый кандидат Кэлин Джорджеску и лидер оппозиционного «Союза спасения Румынии» Елена Ласкони.
Как отметил Песков, он пока не стал бы давать прогнозов. По словам пресс-секретаря, Москва не так близко знакома с мировоззрением Джорджеску «в том, что касается отношений с нашей стороной». Вместе с тем Песков указал, что действующее руководство Румынии «не является дружественным».
Ранее стало известно, что Джорджеску набрал 22,5% голосов и выиграл первый тур выборов лидера Румынии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru