Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов

Минобороны сообщило об уничтожении восьми баллистических ракет за сутки Сжёгшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 13,5 годам по делу о госизмене Российские специалисты разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы Петербургское «НАШЕ Радио» выиграло два золотых микрофона «Радиомании» Телеобозреватель Александр Мельман считает, что россияне соскучились по бразильским сериалам