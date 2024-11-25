Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов
Большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии было отдано за независимого кандидата Кэлина Джеорджеску. Об этом заявили в румынском Центризбиркоме.
В ведомстве уточнили, что после подсчёта 100% голосов Джеорджеску лидирует с 22,94% голосов. Второе место заняла лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, набравшая 19,18% голосов.
Отмечается, что президента выберут во втором туре - он пройдёт 8 декабря, где победившим станет кандидат, набравший простое большинство голосов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Румынии «не является дружественным» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Склад с фреоном загорелся в Москве
- Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов
- Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев
- В России существенно вырос спрос на товары для домашних животных
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
- Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери
- Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы
- Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
- Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Смольянинова
- Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru