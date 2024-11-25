Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов

Большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии было отдано за независимого кандидата Кэлина Джеорджеску. Об этом заявили в румынском Центризбиркоме.

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В ведомстве уточнили, что после подсчёта 100% голосов Джеорджеску лидирует с 22,94% голосов. Второе место заняла лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, набравшая 19,18% голосов.

Отмечается, что президента выберут во втором туре - он пройдёт 8 декабря, где победившим станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Румынии «не является дружественным» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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