«Диалог продолжится»: В Госдуме оценили ответ США по российскому ультиматуму
Диалог между США и РФ будет продолжаться, пока все опасения РФ относительно НАТО и Украины не будут учтены, рассказал депутат Алексей Чепа.
С рядом высказанных США предложений Россия согласна, однако по остальным пунктам диалог должен продолжаться до тех пор, пока все требования России по безопасности не будут учтены, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее испанская газета El País со ссылкой на письменный ответ Вашингтона Москве указала, что США и НАТО не поддерживают предложенные Россией пункты гарантий безопасности, заявляя, что присутствие сил страны и альянса в Европе «ограничено, пропорционально и соответствует обязательствам». При этом альянс предложил «восстановить отношения» и открыть закрытые с октября 2021 года представительства.
«Я ответа не видел, поэтому быстро дать оценку затрудняюсь. Я прекрасно понимаю, что каждой этой короткой фразой стоит ряд серьезных вопросов. С чем-то, например, с кибербезопасностью, мы можем соглашаться, но с рядом принципиальных вопросов, в первую очередь, конечно, связанных с Украиной, мы не можем [соглашаться]. Поэтому мы будем продолжать жестко настаивать на своей позиции. Я думаю, что диалог продолжится», - отметил политик.
Чепа добавил, что само проведение переговоров уже свидетельствует о прогрессе в двухсторонних отношениях, однако призвал не делать скоропалительных выводов.
«То, что диалог уже произошел, и в короткие сроки, и есть реакция – это уже положительный результат, потому что произошло большое количество встреч, планируются встречи и на высшем уровне, это и есть реакция на наше обращение. Пока окончательное решение не поставлено. Данная публикация – это в определенной степени утечка, является ли она достоверной – мы тоже не знаем, гарантировать никто ничего не может. Это могут быть и специальные утечки, чтобы отвлечь и проверить реакцию. Давайте с выводами пока не очень спешить», - подвел промежуточные итоги замглавы комитета по международным делам.
В ответе, подлинность которого позже подтвердили источники СМИ в российских дипломатических кругах, НАТО отказывается прекращать политику открытых дверей альянса, но предлагает диалог по размещению ядерных вооружений в Европе и наступательных вооружений на Украине.
Ранее журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс написала, что США готовы обсудить с Россией возможность проверки Москвой баз НАТО в Польше и Румынии.
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