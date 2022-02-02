«Диалог продолжится»: В Госдуме оценили ответ США по российскому ультиматуму

С рядом высказанных США предложений Россия согласна, однако по остальным пунктам диалог должен продолжаться до тех пор, пока все требования России по безопасности не будут учтены, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее испанская газета El País со ссылкой на письменный ответ Вашингтона Москве указала, что США и НАТО не поддерживают предложенные Россией пункты гарантий безопасности, заявляя, что присутствие сил страны и альянса в Европе «ограничено, пропорционально и соответствует обязательствам». При этом альянс предложил «восстановить отношения» и открыть закрытые с октября 2021 года представительства.

«Я ответа не видел, поэтому быстро дать оценку затрудняюсь. Я прекрасно понимаю, что каждой этой короткой фразой стоит ряд серьезных вопросов. С чем-то, например, с кибербезопасностью, мы можем соглашаться, но с рядом принципиальных вопросов, в первую очередь, конечно, связанных с Украиной, мы не можем [соглашаться]. Поэтому мы будем продолжать жестко настаивать на своей позиции. Я думаю, что диалог продолжится», - отметил политик.