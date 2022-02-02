СМИ: США готовы обсудить с Россией инспекцию баз НАТО в Польше и Румынии
США готовы обсудить с Россией возможность проверки Москвой баз НАТО в Польше и Румынии. Об этом сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — пишет Джейкобс в Twitter.
При этом Россия должна предоставить аналогичную информацию об определенных базах на своей территории, отмечает РИА ФАН.
Журналист не раскрывает источники информации, однако отмечает, что, по словам одного из ее собеседников, любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками — в частности, с Польшей и Румынией.
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