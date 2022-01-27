Небольшое требование: В Крыму призвали Запад поступиться «малозначимой» Украиной

Сенатор Сергей Цеков считает, что если США и НАТО не будут влезать на Украину, то она имеет «шанс стать цивилизованным государством». 


Отсутствие безопасности в мире обеспечили США и НАТО своими действиями на Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что США передали документ, в котором содержатся долгожданные ответы Вашингтона и НАТО на требования России по гарантиям безопасности. Цеков считает, что ситуация на мировой арене все еще остается нестабильной.

«В целом тот фон, который есть сегодня в условиях проводимой работы по достижению соглашения по снижению напряженности в мире и обеспечению безопасности – крайне неблагоприятный, прежде всего из-за действий стран НАТО и самих США. Это связано с поставкой вооружения на Украину», - подчеркнул он.
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Политик напомнил, что в украинском конфликте участвуют две стороны.

«Украина, как государство, а также ДНР и ЛНР. Если одна сторона вооружается фактически для того, чтобы решить проблему Донбасса силовым путем, тогда надо помогать и другой стороне. Чтобы в этих, я надеюсь, предметных разговорах по выполнению Минских соглашений силы были равны. Я думаю, что те заявления, которые сделал Андрей Турчак и другие представители политических сил России, должны образумить того, кто вооружает Украину», - отметил он.
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При этом, по его словам, «США не хотят поступиться малым» в лице Украины.

«США открыты для диалога, но на своих условиях. Они будут милитаризировать Украину, хотя много раз говорилось о том, что создание там военных баз, поставка вооружения – недопустимы. Главная «красная черта» – это как раз невступление Украины в НАТО. США не хотят поступиться малым. Для Запада с точки зрения безопасности вот этим малым являются гарантии невступления Украины в НАТО и отсутствие там ее баз. Это небольшое требование, которое пойдет на пользу Украине, потому что при этих условиях она имеет шанс на то, чтобы стать нормальным цивилизованным государством и освободится от русофобии», - заключил Цеков.
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Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьКрымУкраинаРоссияСША
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