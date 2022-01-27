Небольшое требование: В Крыму призвали Запад поступиться «малозначимой» Украиной

Отсутствие безопасности в мире обеспечили США и НАТО своими действиями на Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что США передали документ, в котором содержатся долгожданные ответы Вашингтона и НАТО на требования России по гарантиям безопасности. Цеков считает, что ситуация на мировой арене все еще остается нестабильной.

«В целом тот фон, который есть сегодня в условиях проводимой работы по достижению соглашения по снижению напряженности в мире и обеспечению безопасности – крайне неблагоприятный, прежде всего из-за действий стран НАТО и самих США. Это связано с поставкой вооружения на Украину», - подчеркнул он.