«Масло в огонь!» Митрохин и Вассерман поспорили о поставках оружия в Донбасс

«Это крайне опасная, провокационная инициатива, которая направлена на разжигание гражданской войны. Нам президент недавно сказал, что у нас, по сути дела, единый народ – русские и украинцы. А такие предложения – это просто разжигание внутринациональной розни и гражданской войны», - сказал Митрохин.

Он также раскритиковал действия депутатов КПРФ, которые внесли в Госдуму проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.

«Это тоже абсолютно бессмысленная и крайне вредная инициатива. Это нагнетание и продолжение подливания масла в огонь. В момент, когда надо урегулировать отношения с Украиной и другими странами, нам устраивают провокации именно для того, чтобы усилить напряженность», - подчеркнул представитель «Яблока».

Со своей стороны депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал НСН, что заявления Митрохина надо воспринимать с точностью до наоборот.

«Что касается Митрохина, если «яблочник» говорит, что что-то плохо, значит это, скорее всего, хорошо. По поводу поставок вооружений, насколько мне известно, есть соглашение о том, что в зоны конфликта вооружение не поставляют. Но если Запад нарушает это соглашение, поставляя оружие одной из сторон конфликта, то мы, очевидно, вправе делать то же самое для другой стороны», - считает Вассерман.

Он также призвал воздержаться от признания Донецкой и Луганской народной республик, согласившись с Митрохиным по сути, но не по содержанию.

«Что касается признания, на мой взгляд, признавать не стоит, поскольку нам нужна вся Украина, а не только Донбасс», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».