«Масло в огонь!» Митрохин и Вассерман поспорили о поставках оружия в Донбасс
Митрохин назвал провокациями инициативы Турчака и коммунистов по Донбассу, однако Вассерман считает «хорошим» все то, что ругают «яблочники».
Инициатива о поставках Россией оружия самопровозглашенным республикам Донбасса является крайне провокационной, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман не разделил это мнение.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, «единоросс» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений на фоне возможной агрессии со стороны Украины.
«Это крайне опасная, провокационная инициатива, которая направлена на разжигание гражданской войны. Нам президент недавно сказал, что у нас, по сути дела, единый народ – русские и украинцы. А такие предложения – это просто разжигание внутринациональной розни и гражданской войны», - сказал Митрохин.
Он также раскритиковал действия депутатов КПРФ, которые внесли в Госдуму проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
«Это тоже абсолютно бессмысленная и крайне вредная инициатива. Это нагнетание и продолжение подливания масла в огонь. В момент, когда надо урегулировать отношения с Украиной и другими странами, нам устраивают провокации именно для того, чтобы усилить напряженность», - подчеркнул представитель «Яблока».
Со своей стороны депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал НСН, что заявления Митрохина надо воспринимать с точностью до наоборот.
«Что касается Митрохина, если «яблочник» говорит, что что-то плохо, значит это, скорее всего, хорошо. По поводу поставок вооружений, насколько мне известно, есть соглашение о том, что в зоны конфликта вооружение не поставляют. Но если Запад нарушает это соглашение, поставляя оружие одной из сторон конфликта, то мы, очевидно, вправе делать то же самое для другой стороны», - считает Вассерман.
Он также призвал воздержаться от признания Донецкой и Луганской народной республик, согласившись с Митрохиным по сути, но не по содержанию.
«Что касается признания, на мой взгляд, признавать не стоит, поскольку нам нужна вся Украина, а не только Донбасс», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонные контакты Владимира Путина с руководителями ДНР и ЛНР не планируются. При этом глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать военную помощь республикам Донбасса для сдерживания агрессии со стороны Киева. «Мы не можем бросить людей на произвол киевского режима», – заявил он.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин объяснил НСН, почему в Кремле не спешат с признанием республик Донбасса, которое, по его мнению, было бы «идеальным вариантом для Путина».
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