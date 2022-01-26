«Отскока не будет»: Война с Украиной обрушит российский фондовый рынок

«Надо ответить на вопрос, насколько скоро может произойти нормализация геополитической ситуации. При всем желании особого оптимизма здесь не просматривается. Конечно, будет "отскок". Логика и практика фондового рынка говорит, что все это чередуется, - быстрый подъем, какая-то коррекция, обвал и коррекция. С учетом того, что вряд ли, к сожалению, стоит рассчитывать на быструю нормализацию, коррекция, безусловно, не компенсирует обвал, который может произойти и, на самом деле, происходит. Тут получается "две ступеньки вниз, одна вверх", но тенденция пока вниз. Если будет реальное ухудшение ситуации, там будут не две, а четыре-пять ступенек вниз и только ступенька наверх обратно. Так что скорого восстановления рынка не произойдет», - сказал Николаев.

Он также объяснил, какие компании пострадают больше всего, если вооруженный конфликт все-таки вспыхнет.

«Российская экономика продолжает оставаться сырьевой, здесь никаких изменений в обозримой перспективе не произойдет. Если наша экономика представлена компаниями из сырьевого сектора, и динамику фондового рынка определяют, прежде всего, эти компании, то в случае еще большего обострения геополитической ситуации и еще большего обвала фондового рынка, обвал коснется этих компаний. Поэтому компании в сфере добывающих отраслей пострадают в первую очередь. Это представители добывающего сырьевого комплекса», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».