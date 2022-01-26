«Отскока не будет»: Война с Украиной обрушит российский фондовый рынок
В ближайшее время восстановления российского рынка ожидать не стоит, а возможная война ускорит его падение в два раза, сказал НСН Игорь Николаев.
В случае ухудшения ситуация вокруг Украины российский фондовый рынок ждет еще больший обвал, а первыми под удар попадут компании сырьевого добывающего сектора, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
По данным Forbes, российские миллиардеры потеряли $27,9 млрд на фоне напряженности вокруг Украины в период с конца декабря 2021 года по конец января 2022 года.
«Надо ответить на вопрос, насколько скоро может произойти нормализация геополитической ситуации. При всем желании особого оптимизма здесь не просматривается. Конечно, будет "отскок". Логика и практика фондового рынка говорит, что все это чередуется, - быстрый подъем, какая-то коррекция, обвал и коррекция. С учетом того, что вряд ли, к сожалению, стоит рассчитывать на быструю нормализацию, коррекция, безусловно, не компенсирует обвал, который может произойти и, на самом деле, происходит. Тут получается "две ступеньки вниз, одна вверх", но тенденция пока вниз. Если будет реальное ухудшение ситуации, там будут не две, а четыре-пять ступенек вниз и только ступенька наверх обратно. Так что скорого восстановления рынка не произойдет», - сказал Николаев.
Он также объяснил, какие компании пострадают больше всего, если вооруженный конфликт все-таки вспыхнет.
«Российская экономика продолжает оставаться сырьевой, здесь никаких изменений в обозримой перспективе не произойдет. Если наша экономика представлена компаниями из сырьевого сектора, и динамику фондового рынка определяют, прежде всего, эти компании, то в случае еще большего обострения геополитической ситуации и еще большего обвала фондового рынка, обвал коснется этих компаний. Поэтому компании в сфере добывающих отраслей пострадают в первую очередь. Это представители добывающего сырьевого комплекса», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Российский фондовый рынок обвалился из-за новостей о возможной войне с Украиной и санкциях США. По оценке Forbes, больше всех потеряли основные владельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – соответственно, $2,1 млрд и $1,9 млрд. В целом с 20 декабря снизилось состояние у 76 из 104 российских миллиардеров, входящих в рейтинг Forbes.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сказал на пресс-конференции в НСН, что Россию ждет неизбежный рост цен из-за напряжения в отношения с США. Он предположил, что курс доллара может взлететь до 100 рублей, если ситуация достигнет «кульминации».
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