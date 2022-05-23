«Десант на острове»: Тайвань на пороге войны с Китаем

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения Китая. Андрей Островский считает, что такой сценарий вполне возможен.

«США еще в 80-е годы подтвердили, что Тайвань является частью Китая. С тех пор там сменилась масса президентов и каждый думает по тайваньскому вопросу по-своему. Тем более, что практически каждый президент поставлял вооружение на Тайвань в большей или меньшей степени. Сейчас МИД Китая заявил, что если Тайвань объявит о своей независимости, то КНР начнет военные действия. Байден заявляет, что в этой ситуации будет защищать Тайвань. Так, реальные военные столкновения могут быть только в случае, если Тайвань объявит о независимости и Китай высадит десант на остров», - сказал Островский.