«Десант на острове»: Тайвань на пороге войны с Китаем
Китай рассматривает военный сценарий захвата Тайваня, если регион объявит о своей независимости, заявил в эфире НСН китаевед Андрей Островский.
Если Тайвань объявит о своей независимости, а Китай решит высадить на остров десант, то начнутся полномасштабные военные действия, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения Китая. Андрей Островский считает, что такой сценарий вполне возможен.
«США еще в 80-е годы подтвердили, что Тайвань является частью Китая. С тех пор там сменилась масса президентов и каждый думает по тайваньскому вопросу по-своему. Тем более, что практически каждый президент поставлял вооружение на Тайвань в большей или меньшей степени. Сейчас МИД Китая заявил, что если Тайвань объявит о своей независимости, то КНР начнет военные действия. Байден заявляет, что в этой ситуации будет защищать Тайвань. Так, реальные военные столкновения могут быть только в случае, если Тайвань объявит о независимости и Китай высадит десант на остров», - сказал Островский.
Он также прокомментировал создание США, Японией, Канадой, Тайванем и еще тремя странами закрытой от КНР и России системы обмена данными. По словам Островского, изолировать КНР и РФ таким образом будет практически невозможно.
«Изолировать Китай довольно непросто. При этом его на порядок сложнее изолировать, чем Россию. У Китая огромный объем внешней торговли. Эта страна является первой в мире по таким объемам. Китай практически невозможно полностью изолировать, как и Россию, но можно где-то сузить рамки сотрудничества. Тот же Евросоюз и США не смогут обойтись без торговли с Китаем по ряду товарный позиций, включая те же полупроводники. Так же Китай контролирует 80% редкоземельных металлов», - резюмировал Островский.
В апреле группа конгрессменов США посетила Тайвань с необъявленным визитом. МИД КНР требовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. Китай также предупреждал о «разрушительных последствиях» в связи с неверным отношением к принадлежности Тайваня. При этом в мае Госдеп заявил, что США привержены принципу «единого Китая» и не поддерживают независимость Тайваня.
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