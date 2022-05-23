Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване

Ранее Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что Вашингтон готов к силовому вмешательству в случае вторжения Китая на Тайвань, пишет «Свободная пресса».

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Ван Вэньбинь указал, что Соединенным Штатам не стоит недооценивать решительность и возможности КНР по защите своего суверенитета и территориальной целостности, отмечает телеканал «360».



