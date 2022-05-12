Вашингтон выступил против независимости Тайваня

По его словам, политика США в отношении Тайваня «не претерпела изменений».

Как напомнил Прайс, Вашингтон и Тайвань связывают «тесные, прочные отношения», которые во многом основываются на совместных интересах по поддержанию безопасности в Азии.

Напомним, китайские вооруженные силы провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань. Ранее Пекин выразил протест из-за прохода в Тайваньском проливе американского эсминца.

