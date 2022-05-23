Байден заявил о готовности США применить силу в случае вторжения Китая на Тайвань

США будут использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения Китая. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции в Токио, передает The Wall Street Journal.

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Американский лидер ответил утвердительно на вопрос, готов ли Вашингтон пойти на военное вмешательство, если Тайвань окажется под угрозой. Байден подчеркнул, что это «обязательство, которое мы взяли на себя».

По словам президента США, страна привержена поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерена «сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньКитайСШАДжо Байден
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